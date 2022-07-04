В Україні планують побудувати 7,1 гігават нових потужностей зеленої енергетики – Міненерго

Зелена трансформація буде в центрі післявоєнного відновлення України. Мета - побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час експертної дискусії високого рівня "Зелена енергетика для відновлення післявоєнної України" ("Renewables to power post-war Ukraine"), повідомили в Міненерго.

Участь у заході також взяли Єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, заступник директора Секретаріату енергетичного співтовариства Дірк Бушле, міжнародні та українські галузеві експерти.

За словами Галущенка, декарбонізацію енергетичного сектору України планують проводити, зокрема, завдяки розвитку безпечної та вуглецево-нейтральної ядерної енергетики.

Також передбачається поетапна відмова від вугільних електростанцій, розвиток відновлюваних джерел енергії, розгортання акумулюючих потужностей.

"Наша мета - побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії, переходячи на ринкові моделі стимулювання зеленої енергетики, зокрема, "зелені" аукціони.

Ми також плануємо на першому етапі встановити 750 МВт акумулюючих потужностей. Це підвищить стабільність енергетичної системи", - заявив Галущенко.

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За словами міністра, вагомий внесок в зелену трансформацію може зробити розвиток водневої енергетики.

"Ми розглядаємо 10 ГВт експорту водню з України до ЄС, який окреслила Єврокомісія як наш стартовий показник", - додав глава Міненерго.

"Отримавши статус кандидата на вступ до Європейського Союзу, ми маємо думати про досягнення цілей Європейської зеленої угоди одночасно з іншими державами ЄС.

Ми розроблятимемо нашу політику з повною повагою до європейського законодавства, наших майбутніх зобов’язань щодо членства в ЄС і в повній координації з нашими європейськими партнерами", - резюмував він.

Економічна правда