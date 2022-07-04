Швейцарія інвестуватиме в українські кліматичні проєкти "зеленого" відновлення

Швейцарія після перемоги України у війні інвестуватиме у реалізацію українських державних та приватних кліматичних проєктів "зеленого" відновлення.

Відповідну угоду підписало в Лугано, де проходить Конференція з питань відновлення України, повідомив у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами Шмигаля, мова йде про проєкти у сфері електроенергетики, теплопостачання, промисловості, транспорту, будівництва, сільського господарства та відходів.

Прем'єр додав, що український бізнес отримає доступ до вигідних інвестицій для реалізації проєктів, які сприятимуть скороченню викидів вуглецю та рухатимуть вперед "зелену" трансформацію країни.

"В обмін на "зелені" інвестиції Швейцарія отримуватиме від України верифіковані результати з пом’якшення зміни клімату", - пояснив очільник уряду.

Як додали в Міндовкілля, угоду між урядами України та Швейцарії підписали профільні міністри.

"Ми зробили перший практичний крок для впровадження Україною ринкових механізмів кліматичної угоди. Швейцарія інвестуватиме у державні та приватні проєкти зі скорочення викидів парникових газів у різних сферах діяльності України - інфраструктури, будівництва, транспорту, енергетики. Натомість отримає від України верифіковані результати скорочення викидів вуглецю в атмосферу", - заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

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За його словами, успішна реалізація статті 6 створить в Україні нові канали кліматичного фінансування та стимули "зеленого" розвитку для українського бізнесу.

"Імплементаційна угода до Паризької угоди між урядами України та Швейцарії є гарним стартом для "зеленого" післявоєнного відновлення України та досягнення кліматичних цілей у рамках Паризької угоди", - додав він.

Економічна правда