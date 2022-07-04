У "Дії" скоро можна буде перевіряти справжність нотаріальних документів
У застосунку "Дія" незабаром можна буде можна буде перевірити справжність нотаріальних документів.
Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.
"Нещодавно уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через Дію. Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", - кажуть у міністерстві.
Зазначається, що наразі команда Мінцифри працює над технічним запуском сервісу.
Про результат обіцяють повідомити "зовсім скоро" в соцмережах.
Нагадаємо:
Міністерство цифрової трансформації заявило про запуск бета-тестування пенсійного посвідчення та е-посвідки в "Дії".
Економічна правда
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