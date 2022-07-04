У "Дії" скоро можна буде перевіряти справжність нотаріальних документів

У застосунку "Дія" незабаром можна буде можна буде перевірити справжність нотаріальних документів.

Про це повідомляє Мінцифри у Telegram.

"Нещодавно уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через Дію. Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", - кажуть у міністерстві.

Зазначається, що наразі команда Мінцифри працює над технічним запуском сервісу.

Про результат обіцяють повідомити "зовсім скоро" в соцмережах.

Нагадаємо:

Міністерство цифрової трансформації заявило про запуск бета-тестування пенсійного посвідчення та е-посвідки в "Дії".

ВІДЕО ДНЯ

Економічна правда