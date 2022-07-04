Німеччина вперше за понад 30 років звітує про дефіцит торговельного балансу

Вперше з 1991 року найбільша економіка ЄС, Німеччина, повідомила про місячний дефіцит торговельного балансу внаслідок суттєвого зростання витрат на імпорт.

Про це повідомляє Bloomberg.

У травні дефіцит сягнув 1 мільярда євро, чого не відбувалося понад 30 років. Міжнародні продажі несподівано впали на 0,5%, тоді як імпорт зріс на 2,7% – назначнобагато більше, ніж очікували економісти.

Причина полягає у тому, що, з одного боку, компанії зіткнулися зі стрімким зростанням витрат на імпорт, а з іншого – зниженням попиту на їхню продукцію на тлі похмурих економічних перспектив.

"Не дивно, що експорт у нинішніх умовах скорочується", — сказав Олівер Ракау, економіст Oxford Economics у Франкфурті. "Увага спрямована на імпорт, і особливо – на цінові зміни".

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну та карантинні заходи Китаю, пов’язані з COVID-19,підривають роботу міжнародних ланцюгів поставок, що має суттєві наслідки для експортноорієнтованої економіки Німеччини.

Ціни на імпортні товари, такі як енергія, продукти харчування та запчастини, що використовуються виробниками, зросли понад як на 30% у травні у річному вимірі, тоді як ціни на експорт зросли лише на 15%. Ракау зауважив, що хоч з урахуванням інфляції травневі результати виглядатимуть менш кардинально, це все одно матиме негативний внесок в економічне зростання Німеччини, яке також розраховується в реальному вираженні.

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З огляду на зростання вартості життя та високу невизначеність, "перспективи для торгівлі досить похмурі", сказав він.

Нагадуємо:

У травні поточного року інфляція у Німеччині становила 7,9% у річному вираженні. Зростання цін вже третій місяць поспіль стає рекордно високим за всю історію об'єднаної країни. У березні та квітні 2022-го воно склало 7,3 та 7,4 відсотка відповідно.