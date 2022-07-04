Попит на нові легкові авто в Україні зріс у місячному вимірі, але у річному – скоротився втричі

В Україні у червні зареєстрували 2,9 тис нових легкових авто - попит на нові авто поступово збільшується, але до показників довоєнного часу ще далеко.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Порівняно з травнем реєстрації нових легкових авто збільшились на 14%.

Однак такий червневий результат є на 67% меншим ніж торік, кажуть в асоціації.

Зазначається, що лідером ринку першого літнього місяця 2022 року стала марка Toyota (456 авто - на 11% більше, ніж у травні).

На другому місці - Renault (327 шт., +13%), замикає топ-3 Volkswagen (263 авто, +56%).

Також у топ-5 - Hyundai (172 шт., +7%) та Skoda (168 авто, -10%).

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При цьому, бестселером місяця став автомобіль Renault Duster, в активі якого 168 реєстрацій.

"Всього з початку року свої перші реєстраційні номери отримали 17,8 тис. нових легкових авто, що у 2,7 раза менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року", - резюмували в асоціації.

Економічна правда