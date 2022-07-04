У найближчі п'ять років ціни на перельоти зростатимуть – гендиректор Ryanair

Гендиректор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі попередив, що в найближчі п’ять років ціни на перельоти зростатимуть.

Про це він заявив в інтерв'ю Financial Times.

Зараз, за його словами, перельоти дуже дешеві, щоб приносити компаніям прибуток на тлі галузевих витрат, що зростають.

"Це дуже дешево. Щоразу, коли я лечу до Станстеда, я знаходжу абсурдним, що поїздка поїздом до центру Лондона дорожча, ніж квиток на літак", - сказав О'Лірі.

Він очікує, що поєднання високих цін на нафту та екологічних зборів підніме середній тариф Ryanair з 40 євро до 50-60 євро в середньостроковій перспективі.

О’Лірі також критикував британський уряд і Brexit, назвавши його "катастрофою", через який авіакомпанії тепер не можуть легко наймати європейських робітників, що, за словами представників галузі, посилило нестачу персоналу цього року.

"Це, без сумніву, один із неминучих наслідків катастрофи, якою став Brexit", - сказав CEO Ryanair.

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Зазначається, що Ryanair хеджувала більшу частину своїх майбутніх потреб у паливі до кінця цього року за ціною 65 доларів за барель до вторгнення РФ в Україну.

Проте гендиректор лоукостера, як і раніше, вважає, що тарифи зростуть, а ціни на нафту залишаться "структурно високими" протягом наступних чотирьох або п’яти років.

Економічна правда