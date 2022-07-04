Фармгігант MSD припиняє поставки до РФ вакцин від вітряної віспи, кору, краснухи й паротиту – ЗМІ

Американська MSD - одна з найбільших фармкомпаній світу - припиняє постачання в РФ вакцин від вітряної віспи, краснухи, кору та паротиту, що випускаються також іншими виробниками. Але збереже продажі своїх препаратів, які не мають аналогів.

Про це пише "Комерсант" із посиланням на учасників ринку.

За словами джерел газети, MSD розіслала контрагентам повідомлення про припинення поставок до РФ вакцин від вітряної віспи ("Варівакс"), а також від кору, краснухи та паротиту (М-М-Р II).

Повідомлення отримав, зокрема, пермський Центр імунології та вакцинації.

За словами співзасновниці АНО "Колективний імунітет" Антоніни Обласової, яка підтвердила інформацію, згідно із законом MSD зможе припинити постачання лише через рік з моменту повідомлення МОЗ про такі плани.

У МОЗ на запит видання не відповіли.

У MSD заявили, що "докладають усіх зусиль" для забезпечення постачання життєво важливих препаратів і вакцин, для яких у РФ відсутні альтернативні продукти або методи лікування.

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Підтвердили інформацію про припинення співпраці з MSD і в холдингу "Нацимбіо" - на майданчику "Форту", ​​що належить йому, з 2019 року було локалізовано виробництво вакцин MSD від вітряної віспи, ротавірусної інфекції та вірусу папіломи людини. Зараз на майданчику виробляють сезонні вакцини.

За даними газети, у вакцин, які перестає постачати MSD, є аналоги в Росії. Вакцину від вітряної віспи постачає GSK, а від кору, краснухи та паротиту "Вактрівір" – "Мікроген".

У прес-службі Росздравнадзора заявляли, що в червні компанія "МСД Фармасьютікалс" (російське представництво MSD) повідомила відомство про плани припинити виробництво деяких вакцин.

Економічна правда