У Мінфіні РФ пропонують відмовитися від витрат на держпрограми на 1,6 трильйона рублів

Мінфін РФ запропонував відмовитися від 1,6 трлн рублів витрат за держпрограмами в 2023-2025 роках - оптимізація стосуватиметься 59 держпрограм та непрограмних напрямків із 62.

Про це пишуть "Ведомости" із посиланням на методику розрахунку граничних базових бюджетних асигнувань федерального бюджету на 2023-2025 роки.

Зазначається, що витрати можуть бути зменшені на 557 млрд рублів у 2023 році, на 539 млрд рублів у 2024 році.

У 2025 році за інерційного сценарію Мінфін запропонує відмовитися від 534 млрд рублів витрат.

Представник Мінфіну РФ повідомив, що "недоведення бюджетних асигнувань" - додатковий фактор.

"Він був врахований у ході проєктування для забезпечення збалансованості федерального бюджету. Підсумкова сума за кожною державною програмою є результатом сукупності всіх задіяних чинників, зокрема - індексації соціальних зобов'язань", - йдеться у статті.

За словами представника Мінфіну РФ, величина "недоведення" розраховувалася, виходячи зі структури витрат на кожну держпрограму, але витрат на виконання соціальних зобов'язань, оплату праці чи грошове забезпечення скорочення не торкнеться.

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Куратор держпрограми сам має визначити, від яких витрат відмовитися, уточнив представник міністерства. Рішення має забезпечити пріоритет видатків федерального бюджету на найважливіші та актуальні напрями, підсумував співрозмовник.

Секвестр витрат торкнеться, зокрема, таких держпрограм:

"Розвиток транспортної системи" - 390 млрд рублів, близько 130 млрд щорічно;

"Науково-технологічний розвиток" - 150 млрд за весь трирічний період;

"Забезпечення обороноздатності країни" - 120 млрд за три роки. У тому числі - 42 млрд рублів витрат у 2023 році одночасно зі збільшенням витрат на індексацію виплат військовослужбовцям та на незаплановані раніше закупівлі. Загальна вартість держпрограми збільшиться на 27 млрд рублів, до 1,89 трлн рублів;

Держпрограма "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності" загалом скорочується на 200 млрд рублів у 2023 році (включаючи оптимізацію на 14 млрд рублів). Зниження витрат у матеріалах Мінфіну пояснюється насамперед скороченням особливих доходів, які збираються на спеціальні цілі, на 186 млрд рублів.

У той же час за всіма держпрограмами та непрограмними напрямками загалом витрати зростають приблизно на 1,6 трлн рублів щорічно: 22,6 трлн, 23 трлн і 24 трлн рублів з 2023 по 2025 рік відповідно.

Найбільше витрати планують наростити за держпрограмою "Соціальна підтримка громадян": на 936,4 млрд рублів, до 3,4 трлн рублів; на 1 трлн рублів, до 3,6 трлн; на 1,2 трлн, до 3,9 трлн рублів відповідно.

За словами експертів, оптимізація може торкнутися насамперед "провальних" із освоєння коштів нацпроєктів. За словами професора НДУ ВШЕ Мстислава Афанасьєва, скорочення бюджетних асигнувань невелике в порівнянні з усією видатковою частиною бюджету - 500 млрд рублів на рік проти 27 трлн.

За його оцінкою, скоротяться витрати за тими контрактами держпрограм та нацпроєктами, які не були затребувані бюджетоотримувачами.

Економічна правда