Обстріляний російськими ракетами ТРЦ Retroville повноцінно відновив роботу

Retroville після обстрілу 20 березня ARIS MESSINIS/AFP via Getty Images

Торговельно-розважальний центр Retroville на столичному Виноградарі, пошкоджений у березні російськими ракетами, повноцінно відновив роботу з 29 липня.

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ у Facebook.

Для відвідувачів знову запрацюють понад 50 магазинів та закладів. Серед них магазини одягу та білизни, косметики, ювелірних прикрас, кафе та ресторани тощо.

Також відновив роботу кінотеатр Multiplex. Він працюватиме щодня:

З 12:00 до 22:00 у будні.

З 10:00 до 22:00 у вихідні.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що торговельно-розважальний комплекс Retroville на проспекті Правди у Києві після ремонту частково відчинять 15 червня 2022 року.

Девелоперська компанія Stolitsa Group зазначала, що на ТРЦ Retroville ведуться ремонтні роботи. Згідно плану три чверті площ ТРЦ Retroville стануть відкритими для відвідувачів у серпні цього року, а решту площ поетапно відкриють у грудні 2022 року та березні 2023 року.

ВІДЕО ДНЯ

Російські окупанти обстріляли ТРЦ Retroville на Виноградарі у Києві 20 березня. На місці попадання снаряду всю ніч працювали рятувальники та медики, восьмеро людей загинуло.