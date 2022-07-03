Нардеп назвав найдорожчу автівку, яка була завезена по "нульовому" розмитненню

Ferrari

Найдорожчим авто, яке завезли з пільгою стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тисяч доларів.

Про це написав нардеп Ярослав Железняк.

Він додав, що сума митної та податкової пільги на це розмитнення склала 71,3 тис дол.

Нагадуємо:

З 1 квітня 2022 року українці могли розмитнювати автівки без сплати податків. Депутати 21 червня скасували це рішення та повернули звичайне оподаткування, яке починає працювати з 1 липня.

За цей час було завезено понад 120 тисяч автівок.

За даними митниці, на запит народного депутата України Альони Шкрум, станом на початок травня з 30 тисяч авто, лише 240 можна віднести до категорії елітних (вартістю понад 1 мільйон гривень).