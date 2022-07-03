Уряд призначив тимчасового голову Адміністрації морських портів

Уряд призначив Вострікова Олексія тимчасовим головою ДП "Адміністрації морських портів України".

Про це йдеться в рішенні Кабміну.

Зазначається, що до призначення він працював заступником голови з технічних питань та розвитку інфраструктури.

Також Кабмін призначив нових керівників у три морські порти, це "Одеський морський торговельний порт", "Морський торговельний порт "Чорноморськ" та "Морський торговельний порт "Южний".

Нагадуємо:

В Україні є 18 портів, п'ять з них – були тимчасово окуповано у 2014 році, ще чотири – після початку повномасштабного вторгнення рф. Крім того, шість українських портів заблоковані з моря.