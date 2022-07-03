Енергетичну компанію України передадуть Мінекономіки
Неділя, 3 липня 2022, 15:33 -
Уряд доручив передати Міністерству економіки повноваження з управління АТ "Енергетична компанія України".
Про це йдеться в рішенні Кабміну.
Там також доручили Міненерго, якому підпорядковувалась компанія, протягом місяця здійснити всі необхідні кроки для передачі.
Нагадуємо:
У 2021 року Кабміні скасував рішення про ліквідацію компанії для того щоб передати пакет її до Центренерго у рамках створення вертикально інтегрованої компанії, яка піде на приватизацію.