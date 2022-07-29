У "Газпромі" знайшли дві нові причини не запускати "Північний потік"

Заступник голови російської газової компанії "Газпром" Віталій Маркелов у п’ятницю розповів про нові проблеми з турбіною для "Північного потоку", яку повернули з Канади всупереч санкційному режиму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ТАСС.

На думку Маркелова, постачання турбіни до Німеччини замість Росії після ремонту в Канаді порушує умови чинного контракту та створює ризики санкцій з боку Європейського Союзу, також стає неможливим ремонт інших агрегатів.

Крім того, заступник голови "Газпрому" розповів, що Siemens під час ремонту усунула не більше чверті всіх несправностей. Водночас він наголосив, що після "вирішення всіх питань" щодо турбіни газ постачатиметься до Європи в колишніх обсягах.

Нагадаємо, уряд Канади погодився зробити виняток із санкцій проти Росії і відправити турбіну для "Північного потоку", яка пройшла технічне обслуговування в Канаді, до Німеччини - щоб піти назустріч Німеччині і зменшити ризики, що РФ не відновить постачання по ПП1 після планових технічних робіт.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, що турбіна для газопроводу "Північний потік-1" застрягла у дорозі в Німеччині через те, що Москва поки не надала необхідні для перевезення в Росію документи – зокрема подробиці того, коли саме її потрібно ввезти і через який митний пункт.

У Кремлі заперечили інформацію ЗМІ про те, що Росія сама своїми діями ускладнює повернення цієї турбіни, яку Канада повернула після обслуговування під тиском Німеччини попри санкції. "Газпром" заявив, що отримав документацію щодо турбіни, але у нього "залишаються питання" до документів.

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А міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров потім поскаржився, що Москва досі не отримала належного пояснення щодо статусу турбінидля газопроводу "Північний потік-1", яку обслуговує компанія Siemens в Канаді.

На цьому тлі "Газпром" оголосив про поломку ще однієї турбіни "Північного потоку", через що газогін працює на 20% своєї заявленої потужності, спричинившись до енергетичної кризи в Європі.