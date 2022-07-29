Netflix надасть гранти для українців у сфері мистецтва
П'ятниця, 29 липня 2022, 18:55 -
Популярний стримінговий сервіс Netflix розпочинає співпрацю з Україною в частині підтримки українських креаторів.
Про це повідомляє Українська кіноакадемія.
Окрім кіноакадемії, до співпраці у програмах креативної підтримки українських креаторів долучається House of Europe.
Організації оголосили про дві ініціативи, що мають допомогти творцям з України, які постраждали від війни або евакуювалися в інші регіони, продовжувати працювати.
Програми забезпечуватимуть фінансову підтримку та доступ до навчання та спілкування з експертами.
Програма Української кіноакадемії передбачає:
- 48 грантів на розробку сценаріїв по 15 тис. доларів кожен для команд досвідчених кінопрофесіоналів із двох осіб (сценариста і продюсера);
- ексклюзивні онлайн сесії з міжнародними фахівцями галузі.
Програма під керівництвом House of Europe:
ВІДЕО ДНЯ
- 100 стипендій по 1000 євро для творців усіх рівнів;
- навчання з процесу кіновиробництва, пост-продакшну та пітчингу від Netflix для професіоналів початкового та середнього рівня.
Кандидати можуть подавати заявки на сайтах House of Europe та Української кіноакадемії з 28 липня 2022.