Netflix надасть гранти для українців у сфері мистецтва

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Популярний стримінговий сервіс Netflix розпочинає співпрацю з Україною в частині підтримки українських креаторів.

Про це повідомляє Українська кіноакадемія.

Окрім кіноакадемії, до співпраці у програмах креативної підтримки українських креаторів долучається House of Europe.

Організації оголосили про дві ініціативи, що мають допомогти творцям з України, які постраждали від війни або евакуювалися в інші регіони, продовжувати працювати.

Програми забезпечуватимуть фінансову підтримку та доступ до навчання та спілкування з експертами.

Програма Української кіноакадемії передбачає:

48 грантів на розробку сценаріїв по 15 тис. доларів кожен для команд досвідчених кінопрофесіоналів із двох осіб (сценариста і продюсера);

ексклюзивні онлайн сесії з міжнародними фахівцями галузі.

Програма під керівництвом House of Europe:

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100 стипендій по 1000 євро для творців усіх рівнів;

навчання з процесу кіновиробництва, пост-продакшну та пітчингу від Netflix для професіоналів початкового та середнього рівня.

Кандидати можуть подавати заявки на сайтах House of Europe та Української кіноакадемії з 28 липня 2022.