Рада ухвалила законопроєкт щодо бомбосховищ і укриттів у новобудовах

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7398, відповідно до якого нове житло, яке будуватиметься в Україні, повинно мати власне бомбосховище або доступ до укриття, яке розташоване неподалік.

Про це повідомив у Telegram нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк.

Документ у цілому підтримали 280 народних депутатів.

Зазначається, що мета законопроєкту - створення мережі укриттів, які захищатимуть людей від повітряних чи хімічних атак.

Зокрема, передбачається включати до складу містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях та проєктної документації на будівництво об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками окремий розділ щодо інженерно-технічних заходів цивільного захисту, а при недотриманні цих вимог - відмовляти у видачі сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта.

Також у законопроєкті йдеться, що доступ до укриттів повинні мати зокрема маломобільні групи населення та особи з інвалідністю.

Крім цього, передбачено, що на період воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування, у прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках, щодо яких наявні технічні умови, але не завершена процедура приєднання до електричних мереж, електрична енергія на технічні цілі (загальнобудинкові потреби) продається за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.

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Тобто, тариф на електроенергію для забудовника є вищим, ніж тариф для населення.

"Зараз, поки будинок не підключили, тариф рахують як для забудовника і люди змушені переплачувати. Ухвалена в законопроєкті норма усуває цю проблему", - пояснила голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

Економічна правда