Падіння сільського господарства зумовить скорочення ВВП на 3% – НБУ

Скорочення на 30% валової доданої вартості в сільському господарстві України зумовить падіння ВВП країни на 3 відсоткових пункти.

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку, відповідь НБУ на запит Економічної правди.

Так, за даними Мінагрополітики, сівба у 2022 році проведена на площі 13,4 млн га, що на 20,6% менше порівняно з минулим роком. НБУ також оцінює, що близько 30% озимих посівів опинилася на території активних бойових дій або під окупацією.

На українських врожаях позначаться труднощі з проведенням збиральної кампанії в прифронтових регіонах, зокрема внаслідок фізичного знищення посівів, техніки та елеваторів. Врожайність більшості культур скоротитсья через зміщення строків унесення або недостатній обсяг добрив та засобів захисту рослин.

Як наслідок, врожаї зернових та овочів у 2022 році будуть на 40% меншими, ніж торік, а соняшнику – майже вполовину меншими. Щодо тваринництва, втрати поголів’я становитимуть 15-20% за різними видами діяльності.

Отже, валова додана вартість сільського господарства цьогоріч скоротиться на близько 30%, що зумовить близько 3 в. п. від'ємного внеску в зміну ВВП. Очікується глибше падіння у ІІІ та IV кварталах року, адже показники порівнюватимуться із високою базою минулого року, коли було зібрано рекордні врожаї.

Проблеми з експортом, утрачені або заповнені попереднім врожаєм потужності для зберігання зерна, а також падіння закупівельних цін на агропродукцію закладають значні ризики для фінансового стану агровиробників і, відповідно, для врожаю наступного року.

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Утім, у наступні роки після звільнення територій та налагодження логістики обсяги урожаю будуть зростати на 11–12%, хоча і залишатимуться меншими за довоєнний рівень через втрати, понесені аграріями (ураження земель, вкрадена техніка, зруйновані елеватори тощо).