Курс валют на 29 липня: гривня наближається до 42 за долар

Середній курс гривні на чорному ринку 29 липня продовжив слабшати, і середні котирування зросли до 41,82 - 42,94 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

Так, котирування гривні проти долара на чорному ринку пришвидшує падіння, що розпочалося минулого тижня. На 14:10 курс долара становить 41,82 - 42,94 грн, а днем раніше коливалися на рівні 40,49 - 40,77 грн.

Середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 39,9 - 40,95 грн (курс на 28 липня – 39,4 - 40,5 грн);

Євро – 30,0 - 41,5 грн (курс на 28 липня – 39,0 - 40,4 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 39,4 - 39,95 грн, Ощадбанк – 39,5-39,95 грн, Укрексімбанк – 39,45-39,95 грн, Райффайзен – 39,9-40,7 грн.

Крім того, банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Так, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 37,037 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,95 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 37,0 грн.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і продовжив падіння в наступні дні.

В НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде.