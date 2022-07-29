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Автоконцерн Stellantis через побоювання санкцій закрив завод в Китаї

П'ятниця, 29 липня 2022, 12:38 - Олексій Павлиш

Автомобільна корпорація Stellantis (Peugeot, Opel, Chrysler, Citroën, FIAT) відмовилась від спільного виробництва машин Jeep у Китаї через побоювання можливих санкцій у майбутньому.

Про це в інтерв'ю Bloomberg розповів головний виконавчий директор компанії Карлос Таварес.

Завод концерну пропрацював у Китаї 12 років, про його закриття було оголошено 18 липня.

За словами Тавареса, в останні роки компанія стикалася з великою кількістю випадків політичного втручання в роботу бізнесу на китайському ринку.

"Ми не хочемо опинитися жертвою взаємних санкцій, як це нещодавно сталося з іншими компаніями в інших частинах світу", - пояснив він.

У Stellantis раніше говорили, що створене у 2021 році спільне підприємство із китайською Guangzhou Automobile Group було збитковим.

Формальним приводом для припинення співпраці Stellantis назвав "відсутність прогресу" в останні роки.

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Економічна правда

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