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Оператор "Сахаліна-2" хоче, аби клієнти платили за газ через російський банк – Bloomberg

П'ятниця, 29 липня 2022, 09:37 - Олексій Павлиш

Оператор проєкту "Сахалін-2" повідомив покупців скрапленого природного газу про необхідні зміни в їхніх угодах, у тому числі щодо переходу до російського банку.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, умови контрактів - валюта, обсяги, ціни та місця доставки залишаться без змін.

"Ця бюрократична тяганина може призвести до затримки життєво важливих поставок палива саме тоді, коли світ бореться з дефіцитом палива та різким зростанням цін на енергоносії.

За словами джерел, перехід на російський банк може ускладнити процес, оскільки покупці прагнуть переконатися, що вони не порушують жодних санкцій", - пише агентство.

Економічна правда

Росія газ банки
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