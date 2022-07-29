Оператор "Сахаліна-2" хоче, аби клієнти платили за газ через російський банк – Bloomberg
П'ятниця, 29 липня 2022, 09:37 -
Оператор проєкту "Сахалін-2" повідомив покупців скрапленого природного газу про необхідні зміни в їхніх угодах, у тому числі щодо переходу до російського банку.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, умови контрактів - валюта, обсяги, ціни та місця доставки залишаться без змін.
"Ця бюрократична тяганина може призвести до затримки життєво важливих поставок палива саме тоді, коли світ бореться з дефіцитом палива та різким зростанням цін на енергоносії.
За словами джерел, перехід на російський банк може ускладнити процес, оскільки покупці прагнуть переконатися, що вони не порушують жодних санкцій", - пише агентство.
Економічна правда