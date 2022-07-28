На тлі "газової кризи" світ може спалити рекордні обсяги вугілля

Світове споживання вугілля цьогоріч досягне рекорду 2013 року, оскільки європейські економіки працюють над збереженням запасів природного газу і переходять на вугілля.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства.

Споживання вугілля в ЄС цього року зросте на 7%, прогнозує МЕА, адже країни намагаються накопичити газ на зиму, оскільки російські поставки стають все більш невизначеними.

Агентство очікує, що високий попит на вугілля збережеться в другій половині року після того, як ряд країн ЄС продовжили термін служби вугільних електростанцій або знову їх відкрили, щоб гарантувати енергопостачання.

Попит на вугілля зростає попри те, що країни зобовʼязалися скоротити викиди вуглекислого газу в найближчі роки, що вимагатиме обмеження використання найбільш "брудного" викопного палива.

Енергетичний сектор зробить найбільший внесок у цьогорічне збільшення споживання в ЄС, причому, за оцінками МЕА, попит на електроенергію зросте на 16% у 2022 році.

Споживання вугілля в Європі також зросло на 14% минулого року, оскільки економіка відновилася після карантину через COVID-19, який зменшити попит на електроенергію.

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Уповільнення економіки Китаю призвело до зниження загального попиту на вугілля цього року, заявило МЕА, додавши, що воно очікує зростання споживання на 0,3% у 2023 році.

Нагадуємо:

Президентка Європейської комісії застерігла країни ЄС від повернення до використання викопного палива, а натомість нарощували інвестиції у відновлювану енергетику в умовах скорочення поставок газу з РФ.

Ціни на газ у Європі злетіли на 20% до майже 2300 доларів за тисячу кубометрів через скорочення Газпромом поставок – востаннє такі ціни спостерігалися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.