Креативний директор Balenciaga став амбасадором фандрейзингової платформи United24

Грузинський дизайнер, креативний директор модного дому Balenciaga Демна Гвасалія став амбасадором державної фандрейзингової платформи UNITED24.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Демна став амбасадором платформи United24 за напрямом "Відбудова України" для допомоги тимчасово переміщеним особам.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський особисто подякував Демні "за рішучість у підтримці України, яку він та дім моди висловили під час показу Balenciaga Winter 22 у березні цього року, коли креативний директор поділився з гостями власним досвідом біженця".

"Дякую за вашу підтримку, вона дуже цінна. Вкрай важливо утримувати увагу світу на Україні, щоб допомогти відбудувати нашу країну", - сказав Зеленський.

"Маю за честь стати амбасадором United24. Я дуже добре знаю й відчуваю біль, який переживають українці. Я багато думав, як можу допомогти Україні та всім біженцям, які хочуть повернутися додому. Ось чому я вирішив зосередитися на гуманітарному напрямі "Відбудова України".

А спеціальний світшот, який створили ми в Balenciaga, стане своєрідним повідомленням про підтримку України", - розповів Демна.

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На підтримку платформи United24 Balenciaga створила спеціальний світшот. 100% прибутку з його продажу буде переказано на напрям "Відбудова України".

фото: оп

Благодійні світшоти будуть доступні для замовлення з 28 липня ексклюзивно на united24-demna.balenciaga.com.

Економічна правда