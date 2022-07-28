Роботодавці, які працевлаштували переселенців, отримали понад 37 мільйонів компенсації від держави

НБУ

Роботодавці отримали понад 37,3 мільйона гривень на компенсації заробітної плати внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Рішення про надання коштів прийняли щодо 5030 підприємців за працевлаштування 8415 осіб.

У відомстві пояснили, що програма компенсації витрат на оплату праці ВПО передбачає надання роботодавцям виплати у розмірі 6,5 тис грн за кожного працевлаштованого вимушеного переселенця.

Учасники програми отримують таку допомогу впродовж 2 місяців.

Щоб одержати кошти, роботодавець має укласти трудовий контракт з внутрішньо переміщеною особою та зареєструвати дані про неї на порталі Дія.

Через 5 днів підприємцю необхідно подати заявку на отримання компенсації разом із документами, що підтверджують виплату зарплати та відрахування.

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Учасниками програми можуть стати роботодавці, які стоять на обліку як платники ЄСВ та подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік. Бюджетні організації або фонди соціального страхування не мають права на виплати.