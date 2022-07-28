Coca-Cola припинить випускати напій Sprite у зелених пляшках: заради екології
Компанія Coca-Cola з 1 серпня повністю відмовиться від використання зеленого пластику у виробництві пляшок для напою Sprite та замінить його на прозорий у рамках нової екологічної політики.
Про це пише CNN Business із посиланням на заяву компанії.
Таким чином Coca-Cola прагне спростити процес переробки упаковки та скоротити кількість пластикових відходів.
Зазначається, що пластик, який Coca-Cola використовує зараз, містить добавку - зелений поліетилентерефталат (ПЕТ). Через барвник пляшки Sprite неможливо переробити для повторного використання разом із більшістю прозорих упаковок - він забарвлює всю сировину в зелений колір.
Перехід на прозорий пластик допоможе виробнику полегшити процес переробки та скоротити у довгостроковій перспективі кількість відходів, пояснює CNN Business.
"Відмова від барвників у пляшках покращить якість переробленого матеріалу.
Прозору упаковку Sprite можна буде переробити на нову, тим самим компанія зробить свій внесок у розвиток економіки замкнутого циклу використання пластику", - заяаив гендиректор компанії R3CYCLE, яка займається вирішенням питань вторинного використання та переробки для Coca-Cola, Джуліан Очоа.
Крім цього, Coca-Cola, оновила логотип та дизайн пляшок Sprite - фірмовий зелений відтінок залишиться на етикетках напою.
Економічна правда