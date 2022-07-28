Coca-Cola припинить випускати напій Sprite у зелених пляшках: заради екології

Новий дизайн пляшок Sprite фот0: Coca-cola

Компанія Coca-Cola з 1 серпня повністю відмовиться від використання зеленого пластику у виробництві пляшок для напою Sprite та замінить його на прозорий у рамках нової екологічної політики.

Про це пише CNN Business із посиланням на заяву компанії.

Таким чином Coca-Cola прагне спростити процес переробки упаковки та скоротити кількість пластикових відходів.

Зазначається, що пластик, який Coca-Cola використовує зараз, містить добавку - зелений поліетилентерефталат (ПЕТ). Через барвник пляшки Sprite неможливо переробити для повторного використання разом із більшістю прозорих упаковок - він забарвлює всю сировину в зелений колір.

Перехід на прозорий пластик допоможе виробнику полегшити процес переробки та скоротити у довгостроковій перспективі кількість відходів, пояснює CNN Business.

"Відмова від барвників у пляшках покращить якість переробленого матеріалу.

Прозору упаковку Sprite можна буде переробити на нову, тим самим компанія зробить свій внесок у розвиток економіки замкнутого циклу використання пластику", - заяаив гендиректор компанії R3CYCLE, яка займається вирішенням питань вторинного використання та переробки для Coca-Cola, Джуліан Очоа.

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Крім цього, Coca-Cola, оновила логотип та дизайн пляшок Sprite - фірмовий зелений відтінок залишиться на етикетках напою.

Економічна правда