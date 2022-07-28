Крюківський вагонобудівний завод розпочав виготовивлення вагонів-платформ для євроколії

Крюківський вагонобудівний завод веде переговори з європейськими операторами та лізинговими компаніями про про виготовлення вагонів під європейську колію 1435 мм.

Про це повідомила Railway Gazette International, передає liga.net.

Зазначається, що підприємство уже завершило випробуваннях двох прототипів вагона-платформи, розробленого за європейськими стандартами.

Також розпочався процес схвалення Європейським залізничним агентством. Серійне виробництво вагонів планують запустити з першого кварталу 2023 року.

80-футовий вагон-платформа типу Sggrss має такі характеристики:

довжина з буферами – 26,39 м;

висота навантажувальної підлоги – 1155 мм;

вага вагона (тара) – 27 т;

вантажопідйомність – 108 тонн.

За прогнозами, прототип Sggrss 90-футової платформи буде готовий до випробувань у третьому кварталі 2022 року та схвалений у 2023 році.

КВБЗ має плани й щодо інших типів вагонів для задоволення потреб ЄС. У компанії заявили, що готові брати замовлення від європейських клієнтів.