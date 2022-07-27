В Україні знову дозволили експорт добрив та жита

Уряд скасував заборону на експорт жита та мінеральних добрив у звʼязку з достатніми запасами та завершенням цьогорічної сівби.

Про це повідомили пресслужби Міністерства економіки та Міністерства агрополітики.

Для цих товарів запроваджений режим автоматичного ліцензування.

Щодо жита, зазначається, що його перехідні залишки оцінюються на рівні 73 тисяч тонн, а виробництво – на рівні 351 тисяч тонн. З урахуванням внутрішнього споживання у 353 тисячі тонн, українські аграрії матимуть змогу частково проекспортувати надлишкову продукцію.

Крім того, у зв’язку з завершенням посівної кампанії запит на купівлю мінеральних добрив є значно нижчим, кажуть в уряді. На поточний маркетинговий рік потреба становить близько 1,7 млн тонн, що значно менше попереднього року. Спрямування надлишків цих товарних позицій на експорт дозволить збільшити валютні надходження до країни, що є важливою умовою економічного відновлення.

Зазначається, що в Україні наразі працює 2 підприємства з виробництва добрив, які не припиняли свою роботу.

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Кабінет міністрів на початку липня скасував ліцензування на пшеницю та повернув заборону на експорт мінеральних або хімічних, азотних добрив.

На початку березня уряд запровадив нульову квоту для експорту мінеральних добрив - тобто фактичну заборону на вивіз добрив із України. Вже наприкінці місяця заборону скасували, і натомість встановили квоту на вивіз цієї продукції.





