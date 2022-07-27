Мінцифри провело тест-драйв Starlink на швидкості 130 км/год: що показали результати

фото: мінцифри

Мінцифри провело тест-драйв, як працює інтернет від Starlink на швидкості 130 км/год: результати показали, що термінали можна використовувати навіть у дорозі на високій швидкості.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що на швидкості 130 км/год вдалося подивитися влог Дії на YouTube.

фото: мінцифри

"Команда Space X радить використовувати термінали лише у фіксованому місці. Проте повномасштабна війна підкидає нові виклики, що вимагають нестандартних рішень. Тож ми протестували, чи зможе Starlink працювати ще й під час руху: на транспорті або залізниці", - пояснив керівник з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок.

Спідтест показав в середньому 100 мегабіт/с. З таким інтернетом можна дивитися відео, спілкуватися онлайн та обмінюватися файлами кільком десяткам людей одночасно, пояснили в Мінцифри.

"У мирному житті це може стати чудовим рішенням, щоб покрити інтернетом залізницю. Так українці зможуть дивитися фільми, слухати музику та бути на зв’язку з близькими у потязі", - йдеться у повідомленні.

Щоб перевірити якість та стабільність інтернету від Starlink у дорозі, у Мінцифрі:

ВІДЕО ДНЯ

використали автомобільний перетворювач струму для живлення терміналу;

зафіксували антену горизонтально на автомобільній шині;

розробили скрипти для автоматичних спідтестів та визначення стабільності зʼєднання;

відстежували через GoPro, які перешкоди впливали на з’єднання.

Технічні показники під час всього тест-драйву можна переглянути на дашборді.

Результати тестування передадуть до Space Х для подальшого вивчення.

У Мінцифрі додали, що наразі понад 12 тисяч терміналів Starlink зараз допомагають рятувальникам, пожежникам, лікарям та волонтерам безперебійно працювати.

Економічна правда