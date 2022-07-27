Всі розділи
Укр / Рус

На Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів газу на добу

Середа, 27 липня 2022, 18:09 - Економічна правда

"Нафтогаз" відновив свердловину з видобутку газу в Полтавській області, вона здатна забезпечувати близько 200 тисячі кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" в Telegram.

Цю розвідувальну свердловину вперше запустили в роботу ще в 2008 році, тоді новий поклад забезпечив значний приплив вуглеводнів. З того часу свердловина дала більше 83 млн куб. українського газу. 

Але з часом почала зменшувати свій дебіт і остаточно зупинилася, тому в "Нафтогазі" почали шукати рішення для її відновлення.

Фахівці з геологорозробки і геофізики спільно з департаментом геофізики АТ "Укргазвидобування" переглянули наявні геофізичні відомості по свердловині і запропонували випробувати перспективні горизонти, які залягають вище раніше експлуатованих. 

Для цього, після тривалого аналізу та консультацій, провели капітальний ремонт свердловини.

ВІДЕО ДНЯ
газ Нафтогаз
Матеріали за темою
Австрія забрала в "Газпрому" найбільше сховище в країні 27 липня 2022, 16:59
Німеччина підтвердила скорочення газопостачання через "Північний потік" 27 липня 2022, 10:48
Скандал з продажем газу "Нафтогазом": суд повернув ліцензію біржі УМВБ 26 липня 2022, 17:34
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті