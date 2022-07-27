На Полтавщині відновили свердловину, яка дає 200 тисяч кубометрів газу на добу

"Нафтогаз" відновив свердловину з видобутку газу в Полтавській області, вона здатна забезпечувати близько 200 тисячі кубометрів газу на добу.

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" в Telegram.

Цю розвідувальну свердловину вперше запустили в роботу ще в 2008 році, тоді новий поклад забезпечив значний приплив вуглеводнів. З того часу свердловина дала більше 83 млн куб. українського газу.

Але з часом почала зменшувати свій дебіт і остаточно зупинилася, тому в "Нафтогазі" почали шукати рішення для її відновлення.

Фахівці з геологорозробки і геофізики спільно з департаментом геофізики АТ "Укргазвидобування" переглянули наявні геофізичні відомості по свердловині і запропонували випробувати перспективні горизонти, які залягають вище раніше експлуатованих.

Для цього, після тривалого аналізу та консультацій, провели капітальний ремонт свердловини.