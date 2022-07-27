Виробник ліфтів Otis йде з російського ринку: кому продали бізнес у РФ

Otis Elevator Company - одна з найстаріших та найбільших компаній-виробників підйомного обладнання - оголосила про вихід із РФ: бізнес у Росії продали місцевій компанії Ice Development.

Про це йдеться у заяві Otis від 27 липня.

"Після ретельного розгляду глобальних впливів і наслідків триваючої кризи та гуманітарної трагедії в Східній Європі, включно з перебоями в ланцюжках поставок і запровадженням обмежень, ми визначили, що право власності Otis на наш бізнес у Росії більше не є стійким, і ми уклали угоду з Ice Development продати 100% нашої частки в бізнесі Otis Russia", - заявили в компанії.

У березні в Otis вирішили припинити прийом нових замовлень на обладнання та припинити інвестиції в бізнес у Росії.

Очікується, що угода, відповідно до звичайних умов закриття, буде закрита найближчим часом.

Ice Development - російська інвестиційна компанія, яка спеціалізується на секторі нерухомості - після переходу права власності Ice Development планує відновити повне виробництво на заводі Otis St. Petersburg під новою торговою маркою.

У Мінпроторгу РФ повідомили "Интерфаксу", що покупцем російського бізнесу Otis став холдинг S8 Capital російського бізнесмена Армена Саркісяна. Ця компанія займається IT-рішеннями у фінансовому секторі, ритейлі, медіа, а також володіє розповсюджувачем держлотерей "Столото".

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Зазначається, що Ice Development виступив технічним учасником угоди.

Еконоічна правда