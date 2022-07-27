Долар вже "по 40". Курс гривні на 27 липня

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Середній курс гривні на чорному ринку 27 липня продовжив слабшати і впав до психологічної межі у 40,18 - 40,49 грн за долар.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua, finance.ua.

Так, котирування гривні проти долара на чорному ринку продовжили падіння, що розпочалося минулого тижня, і перетнули психологічну межу у 40 грн за долар. Так, на 13:20 курс долара становить 40,18 - 40,49 грн, а днем раніше коливалися на рівні 39,33-39,71 грн.

Середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 39,0 - 39,9 грн (курс на 26 липня – 38,45-39,5 грн);

Євро – 39,0 - 40,4 грн (курс на 26 липня – 38,37-39,9 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 39,0 - 39,7 грн, Ощадбанк – 39,0-39,8 грн, Укрексімбанк – 39,29-39,95 грн, Райффайзен – 38,4-39,9 грн.

Крім того, банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Так, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 37,04 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,7 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 36,87 грн.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і продовжив падіння в наступні дні.

В НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде.