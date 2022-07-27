Продажі нових смартфонів у РФ упали до мінімуму за п'ять років

У другому кварталі 2022 року продажі нових смартфонів у Росії знизились до мінімуму за п'ять років.

Про це пишуть "Ведомости" з посиланням на представників операторів "Білайн" і Tele2.

Так, співрозмовник близький до одного з російских ритейлерів, назвав квартальні продажі "найнижчими за десятиліття".

За оцінками МТС і "Білайна", в Росії в цей період було продано близько 4,5 млн смартфонів на суму 103 млрд рублів.

При цьому в МТС заявили, що продажі впали до 2021 року на 30% і за кількістю проданих апаратів, і в грошовому вираженні, в Tele2 - на 23% і 12%. "Мегафон" зафіксував падіння продажів на 17% за кількістю смартфонів.

Серед особливостей продажів смартфонів у 2 кварталі в Росії співрозмовники видання також назвали зростання частки китайських пристроїв (за оцінкою "М.Відео - Ельдорадо", приблизно з половини ринку до двох третин) і зростання сегмента уживаних пристроїв.

При цьому, скорочення попиту на смартфони опитані газетою аналітики пов'язують із зниженням реальних доходів населення та подорожчанням смартфонів.

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"Купівельна спроможність, геополітика, страх за майбутнє - все це не сприяє купівлі айфону більш ніж за 100 тисяч рублів", - констатує керівник агентства Content Review Сергій Половников.

Після вторгнення Росії в Україну постачання багатьох популярних брендів до РФ було припинено - як через порушення логістичних ланцюжків внаслідок санкцій, так і через рішення низки компаній призупинити продажі на російському ринку.

У Росії на цьому фоні ухвалили закон про так званий "паралельний імпорт", що дозволяє ввозити певні товари без дозволу правовласника.

Економічна правда