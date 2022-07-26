McDonald's списав 1,2 мільярда доларів через продаж бізнесу в РФ

Американська McDonald's Corp прозвітувала про скорочення чистого прибутку у 2 кварталі 2022 року в 1,9 раза - компанія списала 1,2 млрд дол у зв'язку з продажем російського бізнесу.

Про це йдеться у звіті компанії.

Так, чистий прибуток компанії у квітні-червні становив 1,19 млрд дол порівняно з 2,22 млрд дол за аналогічний період попереднього року. При цьому, прибуток у розрахунку на акцію зменшився до 1,6 з 2,95 дол роком раніше.

Зазначається, що компанія списала 1,2 млрд дол у зв'язку з виходом із РФ та продажем бізнесу там, а також отримала 271 млн дол разового доходу у результаті продажу розробника інструментів персоналізації продажів Dynamic Yield.

Нагадаємо:

Колишній McDonald's у Росії тепер називатиметься "Вкусно и точка", 12 червня перші ресторани розпочали роботу.

У травні McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і продав свій бізнес.

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Економічна правда