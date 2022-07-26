FlixBus запустив автобусну лінію з України до Словаччини та Австрії

фото: flixbus

Оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття першої автобусної лінії з України до Словаччини та Австрії: Львів – Санкт-Пельтен. Перша поїздка відбудеться 29 липня.

Про це повідомляє пресслужба FlixBus в Україні.

Лінія отримала номер N3272 та має повний маршрут: Львів - Стрий - Мукачево - Ужгород - Кошице - Пряшів - Попрад - Жиліна - Тренчин - Трнава - Братислава - Відень - Санкт-Пельтен.

Зазначається, що автобуси відправлятимуться 4 рази на тиждень: у понеділок, вівторок, п’ятницю і суботу зі Львова; у вівторок, середу, суботу та неділю зі Санкт-Пельтена.

При цьому, час у дорозі становить 18 з половиною годин із урахуванням зупинок та закладеним часом на перетин словацького кордону. Але через непередбачуваність затримок на кордоні час у дорозі може змінюватись.

"Зі Стрийської автостанції Львова автобус відправляється о 15:00, і прибуває о 6 ранку до Братислави, о 7:05 ранку до Відня, а о 8:20 – до кінцевої зупинки Санкт-Пельтен. Назад автобус відправляється о 20:20 зі Санкт-Пельтена, о 21:35 з Відня та 22:40 з Братислави та прибуває о 15:40 наступного дня до Львова", - додали в компанії.

Маршрут N3272 Львів – Санкт-Пельтен буде обслуговувати компанія Paulbus.

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У FlixBus додают, що це друга нова лінія, яку компанія запускає після початку повномасштабної війни в Україні - 23 червня вперше поїхали автобуси по маршруту N3230 Київ-Вроцлав.

Загалом компанія вже має 11 ліній з України до 5 країн Європи: Польщі, Чехії, Угорщини, Словаччини та Австрії.

Економічна правда