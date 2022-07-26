Російських працівників за кордоном хочуть зобовʼязати платити податки в РФ

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Мінфін Росії хоче зобов'язати співробітників російських компаній, які працюють за кордоном, сплачувати податки у РФ.

Про це повідомила пресслужба російського міністерства, передає Forbes Росія.

Російський Мінфін вже підготував необхідні поправки до законодавства. Наразі росіяни, які працюють за межами країни понад 183 дні на рік, втрачають російське податкове резидентство.

У разі схвалення ініціативи винагороди, які виплачують російські роботодавці своїм співробітникам, які працюють дистанційно за межами Росії, віднесуть "до доходів від російських джерел". При цьому компенсаційні виплати таким працівникам на, наприклад, обладнання робочого місця, пропонують звільнити від податку на доходи фізосіб.