Курс валют 26 липня: гривня продовжує падати в касах банків та обмінниках 

Середній курс гривні у касах банків 26 липня продовжує слабшати і становить 38,45-39,5 грн за долар, на чорному ринку купити долар можна за 39,7 гривні.

Про це йдеться у даних сайту minfin.com.ua.

Так, 26 липня середні курси валют в касах банків був такими:

Долар США – 38,45-39,5 грн (курс на 25 липня – 37,8-39,3 грн);

Євро – 38,37-39,9 грн (курс на 25 липня – 38,0-39,8 грн).

У розрізі банків, Приватбанк пропонує курс долара на рівні 38,7-39,3 грн, Ощадбанк – 39,5-39,3 грн, Укрексімбанк – 38,8-39,5 грн, Райффайзен – 38,4-39,2 грн.

Крім того, банки "відпустили" свій курс для безготівкових розрахунків у валюті. Так, курс при оплаті карткою у Приватбанку становить 37,04 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Укрексімбанку – 39,5 грн за долар, а в Універсал Банку (monobank) – 36,87 грн.

За даними finance.ua, котирування гривні проти долара на чорному ринку теж продовжили падіння. Так, на 13:50 вони становлять 39,33-39,71, а у понеділок, 25 липня, коливалися на рівні 38,81-39,13 грн.

Нагадуємо:

ВІДЕО ДНЯ

Національний банк України з 9:00 21 липня 2022 року скорегував офіційний курс гривні до долара США на 25% до 36,5686 грн/дол США. Одразу після цього середній курс гривні на чорному ринку 21 липня обвалився майже на гривню порівняно з ранковими котируваннями і продовжив падіння в наступні дні.

В НБУ кажуть, що така динаміка тимчасова, хоча різниця між офіційним та готівковим курсами гривні все одно буде.