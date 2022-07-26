За період воєнного стану в Україні звільнили 8,5 тисяч держслужбовців

За період воєнного стану в Украні було звільнено 8 479 державних службовців.

Про це повідомляє Національне агентство України з питань державної служби.

"Фактична кількість працюючих державних службовців - 168 140 осіб. З них понад 127 тисяч працюють у штатному режимі, майже 14 тисяч – дистанційно, понад 18 тисяч – перебувають на простої та майже 7 тисяч у відпустці без збереження заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Кількість державних службовців, які перебувають на території україни, що захоплена агресором, або в межах районів бойових дій або блокованих районів - 7 451 особа.

Кількість державних службовців, які проходять службу в ЗСУ - 3 568 осіб.

Кількість загиблих державних службовців - 53 особи.

Зазначається, що 6 739 жінок виїхали за кордон, рятуючи дітей від російської збройної агресії.

ВІДЕО ДНЯ

Дані зібрано та проаналізовано станом на 1 липня 2022 року без урахування тимчасово окупованої території України та частин територій в межах районів воєнних (бойових) дій або блокованих районів, додають в НАДС.

Раніше повідомлялось, що після двох секвестрів фонди заробітних плат держслужбовців зменшилися на 10-15%.

Економічна правда