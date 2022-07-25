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Автострахування: "Зелена картка" подорожчає на 26%

Понеділок, 25 липня 2022, 16:59 - Олексій Павлиш

З 26 липня вартість страхових сертифікатів "Зелена картка" зросте на 26,3%.

Про це йдеться у повідомленні Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Перед цим тарифи змінювали 18 липня 2022 року - їх тоді знизили на 4,4%.

Поліси "Зелена картка" реалізуються з 2009 року двох видів: уся Європа, Молдова. Крім цього, із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

Таким чином, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових авто зросте до 913 грн (раніше - 723 грн), для автобусів - до 3,429 тис грн (раніше - 2,715 тис грн).

А вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових авто становитиме тепер 1,453 тис грн (раніше - 1,150 тис грн), автобусів - 4,763 тис грн (раніше - 3,772 тис грн)

При цьому, вартість полісів на 6 місяців та річних полісів "Зелена картка" для легкових автомобілів становитиме 6,451 тис грн та 7,986 тис грн відповідно, а для автобусів - 16,673 тис грн.

ВІДЕО ДНЯ

За даними Моторного страхового бюро, вартість полісів для поїздМоок до Азербайджану та Молдови для легкових авто на 15 днів тепер становитиме 665 грн, на один місяць - 978 грн, на пів року - 2,242 тис грн, а на рік - 3,193 тис грн.

Економічна правда

авто страхування фінанси
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