Автострахування: "Зелена картка" подорожчає на 26%

З 26 липня вартість страхових сертифікатів "Зелена картка" зросте на 26,3%.

Про це йдеться у повідомленні Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Перед цим тарифи змінювали 18 липня 2022 року - їх тоді знизили на 4,4%.

Поліси "Зелена картка" реалізуються з 2009 року двох видів: уся Європа, Молдова. Крім цього, із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.

Таким чином, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових авто зросте до 913 грн (раніше - 723 грн), для автобусів - до 3,429 тис грн (раніше - 2,715 тис грн).