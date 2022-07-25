Автострахування: "Зелена картка" подорожчає на 26%
З 26 липня вартість страхових сертифікатів "Зелена картка" зросте на 26,3%.
Про це йдеться у повідомленні Моторного (транспортного) страхового бюро України.
Перед цим тарифи змінювали 18 липня 2022 року - їх тоді знизили на 4,4%.
Поліси "Зелена картка" реалізуються з 2009 року двох видів: уся Європа, Молдова. Крім цього, із 1 січня 2016 року українські поліси "Зелена картка" почали діяти на території Азербайджану.
Таким чином, вартість "Зеленої картки" в Україні на 15 днів для поїздок Європою для легкових авто зросте до 913 грн (раніше - 723 грн), для автобусів - до 3,429 тис грн (раніше - 2,715 тис грн).
А вартість "Зеленої картки" на один місяць для легкових авто становитиме тепер 1,453 тис грн (раніше - 1,150 тис грн), автобусів - 4,763 тис грн (раніше - 3,772 тис грн)
При цьому, вартість полісів на 6 місяців та річних полісів "Зелена картка" для легкових автомобілів становитиме 6,451 тис грн та 7,986 тис грн відповідно, а для автобусів - 16,673 тис грн.
За даними Моторного страхового бюро, вартість полісів для поїздМоок до Азербайджану та Молдови для легкових авто на 15 днів тепер становитиме 665 грн, на один місяць - 978 грн, на пів року - 2,242 тис грн, а на рік - 3,193 тис грн.
Економічна правда