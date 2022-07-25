Всі розділи
Укр / Рус

МЗС Росії, воєнторги й телеком: ІТ-армія за два тижні заблокувала 750 онлайн-ресурсів

Понеділок, 25 липня 2022, 11:30 - Олексій Павлиш

Із 11 до 24 липня українска IT-армія вивела з ладу більше 750 російських онлайн-ресурсів. 

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Зокрема:

  • кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ РФ. "Щоб захистити сайти, очільник міністерства Сергій Лавров змушений був відволіктися від чергового замилювання очей та тимчасово приховати сайти МЗС", - йдется у повідомленні.
  • було паралізовано роботу більше сотні онлайн-магазинів дронів та воєнторгів РФ. "Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які продовжують вести війну в Україні", - додали в Мінцифри.
  • через кібератаки вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.

"IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ", - зазначили також у Мінцифри.

Економічна правда

Росія кібератака IT хакери
Матеріали за темою
Окупанти погрожують заборонити гривню на Херсонщині 25 липня 2022, 11:20
Акції та офіс "Форвард Банку" російського бізнесмена Таріко передали в управління АРМА 25 липня 2022, 11:00
Глава Єврокомісії: Європа має бути готова до найгіршого сценарію з російським газом 25 липня 2022, 10:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті