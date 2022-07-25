МЗС Росії, воєнторги й телеком: ІТ-армія за два тижні заблокувала 750 онлайн-ресурсів
Понеділок, 25 липня 2022, 11:30 -
Із 11 до 24 липня українска IT-армія вивела з ладу більше 750 російських онлайн-ресурсів.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Зокрема:
- кібератак зазнали критично важливі онлайн-ресурси Міністерства закордонних справ РФ. "Щоб захистити сайти, очільник міністерства Сергій Лавров змушений був відволіктися від чергового замилювання очей та тимчасово приховати сайти МЗС", - йдется у повідомленні.
- було паралізовано роботу більше сотні онлайн-магазинів дронів та воєнторгів РФ. "Через це росіяни не могли замовити необхідне спорядження для солдат-вбивць, які продовжують вести війну в Україні", - додали в Мінцифри.
- через кібератаки вийшли з ладу телекомунікаційні послуги від Beeline та їхні онлайн-ресурси. Клієнти цього оператора не мали доступу до інтернету.
"IT-армія продовжує стримувати пропаганду в рф та не зупиняє "профілактичні" роботи з російськими ЗМІ", - зазначили також у Мінцифри.
Економічна правда