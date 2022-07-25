В уряді розповіли, коли оголосять переможця конкурсу на посаду голови АРМА

Комісія з відбору голови АРМА (Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) планує 29 липня оголосити переможця конкурсу на посаду голови агентства.

Про це в ефірі телемарафону заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, передає "Укрінформ".

За його словами, Нацагентство з питань запобігання корупції має провести спеціальну перевірку кандидатів, але відомство наразі цього не робить.

Через це Кабмін розробив роз'яснення від Міністерства юстиції, НАЗК й інших органів для того, щоб комісія розпочала процедуру співбесід.

"Такі співбесіди відбулися на цьому і минулому тижні. Десять претендентів були у фіналі, троє з них зняли свої кандидатури.

Із сімома претендентами відбулися співбесіди і, за попередньою інформацією, яка є в секретаріаті Кабінету міністрів України, 29 липня комісія планує своє засідання, на якому вони запропонують Кабміну кандидатуру переможця для призначення на посаду керівника АРМА", - сказав Немчінов.

Наразі т.в.о. голови АРМА є Дмитро Жоравович.

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Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому голові Нацагентства з управління арештованим майном Антону Янчуку про підозру у зловживанні владою та розтраті 426 млн гривень.

Економічна правда