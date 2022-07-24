Україна підключила до енергосистеми ще один блок АЕС

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Україна збільшила кількість працюючих енергоблоків атомних станцій із дев'яти до десяти. Загалом в Україні налічується п'ятнадцять блоків АЕС.

Про це повідомляє Міжнародне агентство з ядерної енергії.

До мережі підключено ще один блок Рівненської АЕС. Таким чином, працюють три енергоблоки окупованої російськими військами Запорізької атомної станції, три – Рівненської та по два Південноукраїнської та Хмельницької АЕС.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що останні повідомлення "про події на Запорізькій АЕС або поблизу неї" свідчать про все більш тривожну ситуацію, і закликав до максимальної стриманості, щоб уникнути будь-якої аварії, яка може загрожувати здоров'ю населення в Україні та інших місцях.

У МАГАТЕ зазначили, що останніми тижнями з'явилася низка повідомлень – як у ЗМІ, так і у формі офіційних повідомлень, отриманих агентством – які свідчать про те, що і без того складні та напружені умови, з якими стикається український персонал на АЕС, ще більше погіршилися.

Нагадуємо:

ЗАЕС з початку окупації 4 березня працювала двома енергоблоками, 14 липня до мережі було підключено третій енергоблок.

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Водночас останнім часом збільшилася кількість новин про злочини російських окупантів на ЗАЕС.

Зокрема, 21 липня повідомлялося про те, що не менше ніж 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку російські загарбники розмістили у машинному залі 1-го енергоблоку Запорізької АЕС.

Економічна правда