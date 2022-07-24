СБУ затримала хакера, який викрадав бази даних українських банків

сбу

Співробітники кібердепартаменту Служби безпеки України затримали у Києві хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній та банків.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Для отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж він створював спеціалізоване шкідливе програмне забезпечення. Потім цілеспрямовано розповсюджував його через електронні пошти банків та підприємств і таким чином отримував віддалений доступ до їхніх цифрових систем", – йдеться у повідомленні.

Ці відомості хакер "зливав" до анонімних інтернет-платформ, які адміністрували з території Росії представники російських спецслужб.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони.

Економічна правда