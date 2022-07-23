Електронний підпис "Дії" підтвердив відповідність європейським стандартам

За результатами тестування підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам.

Про це повідомляє пресслужба сервісу "Дія" в Telegram.

У "Дії" розповіли, що з травня до липня відбувалося тестування на міжнародному eSignature Validation Plugtests 2022, у якому брали участь 108 країн.

"За його результатами підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам: технічно ми готові до взаємного визнання електронних довірчих послуг з ЄС", - йдеться у повідомленні.

У "Дії" зазначають, що це створить можливості українцям отримувати онлайн-послуги за кордоном, підписувати контракти в електронній формі з іноземними компаніями тощо.

Міністр цифрової трансфомації Михайло Федоров додав, що тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI.

фото: facebook Федорова

Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.

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"Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу", - резюмував Федоров.

Економічна правда