Електронний підпис "Дії" підтвердив відповідність європейським стандартам
За результатами тестування підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам.
Про це повідомляє пресслужба сервісу "Дія" в Telegram.
У "Дії" розповіли, що з травня до липня відбувалося тестування на міжнародному eSignature Validation Plugtests 2022, у якому брали участь 108 країн.
"За його результатами підтверджено повну відповідність українського електронного підпису європейським стандартам: технічно ми готові до взаємного визнання електронних довірчих послуг з ЄС", - йдеться у повідомленні.
У "Дії" зазначають, що це створить можливості українцям отримувати онлайн-послуги за кордоном, підписувати контракти в електронній формі з іноземними компаніями тощо.
Міністр цифрової трансфомації Михайло Федоров додав, що тестування проводив технічний комітет Європейського інституту телекомунікаційних стандартів ETSI.
Саме стандарти ETSI застосовуються в країнах Європейського Союзу в сфері електронних довірчих послуг.
"Взаємне визнання електронних підписів - важлива частина плану цифрової євроінтеграції. Наші цифрові підписи мають приймати в будь-якій країні Євросоюзу", - резюмував Федоров.
Економічна правда