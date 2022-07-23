Німецька мережа супермаркетів перейменувала "Московське" морозиво на "Київське"
Велика німецька мережа супермаркетів Edeka тимчасово перейменувала морозиво-сендвіч Moscauer Art ("Московське"), яке продається під власною торговою маркою Gut und Günstig, на Kiewer Art ("Київське").
Про це пише газета Rheinische Post.
У Edeka підтвердили справжність оприлюднених у соцмережах фотографій, де перекреслено назву Moscauer Art і написано Kiewer Art.
"Ми дуже стурбовані тим, що відбувається в Україні. Для нас важливо продовжувати висловлювати нашу солідарність, і ми віримо, що такі маленькі жести також можуть це показати", - пояснили своє рішення в компанії.
Там додали, що назва Kiewer Art є тимчасовою. Але й до Moscauer Art повертатись не планують.
"У довгостроковій перспективі морозиво називатиметься лише "Ice Snack Sandwich" (морозиво-сендвіч - ред.)", - пояснив прес-секретар компанії.
Економічна правда