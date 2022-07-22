Ліцензію на поводження з небезпечними відходами тепер можна отримати онлайн

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів запустило сервіс, який дозволяє отримати ліцензію на поводження з небезпечними відходами онлайн.

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля в Telegram.

Сервіс доступний бізнесу на національній онлайн платформі "ЕкоСистема".

"Ми поступово, але впевнено вдосконалюємо та цифровізуємо нашу взаємодію, наводимо лад у сфері. Можливість онлайн оформити ліцензію на поводження з небезпечними відходами означає, що підприємствам більше не потрібно чекати, поки документи дійдуть поштою до Міндовкілля та будуть зареєстровані.

При наявності відсканових файлів та ЕЦП, їх можна надіслати навіть з телефону. Автоматизовані підказки не дозволять допустити технічних помилок", - заявив очільник міністерства Руслан Стрілець.

За його словами, цей сервіс стане частиною загальнонаціональної інформаційної системи управління відходами, створення якої передбачено нещодавно прийнятим рамковим законом "Про управління відходами".

"Міністерство вже працює над розробленням такої системи. Вона дозволить державі контролювати повний життєвий цикл кожної тонни відходів – від її утворення, маршруту перевезення до переробки", - додали у відомстві.

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Економічна правда