В УЗ розповіли про нові правила перевезення тварин з України до Польщі

У дію введені нові тимчасові правила перевезення тварин з України до Польщі.

Про це повідомляє пресслужа Укрзалізниці в Telegram.

Відтепер перетинання кордону з хатніми тваринами можливо лише за наступних умов:

тварина має імплантований мікрочип;

тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип);

тварина має діючий ветеринарний паспорт Європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами і підтверджує встановлення мікрочипу та проведення вакцинації.

В УЗ просять пасажирів врахувати ці зміни при плануванні подорожей та заздалегідь убезпечити хатніх тваринок від зайвих питань при перетину кордону з Польщею.

Економічна правда