В УЗ розповіли про нові правила перевезення тварин з України до Польщі
П'ятниця, 22 липня 2022, 17:59 -
У дію введені нові тимчасові правила перевезення тварин з України до Польщі.
Про це повідомляє пресслужа Укрзалізниці в Telegram.
Відтепер перетинання кордону з хатніми тваринами можливо лише за наступних умов:
- тварина має імплантований мікрочип;
- тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип);
- тварина має діючий ветеринарний паспорт Європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами і підтверджує встановлення мікрочипу та проведення вакцинації.
В УЗ просять пасажирів врахувати ці зміни при плануванні подорожей та заздалегідь убезпечити хатніх тваринок від зайвих питань при перетину кордону з Польщею.
Економічна правда