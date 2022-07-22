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В УЗ розповіли про нові правила перевезення тварин з України до Польщі

П'ятниця, 22 липня 2022, 17:59 - Олексій Павлиш

У дію введені нові тимчасові правила перевезення тварин з України до Польщі.

Про це повідомляє пресслужа Укрзалізниці в Telegram.

Відтепер перетинання кордону з хатніми тваринами можливо лише за наступних умов:

  • тварина має імплантований мікрочип;
  • тварина вакцинована від сказу (вакцинація має бути актуальною та проведеною не раніше, ніж встановлений мікрочип);
  • тварина має діючий ветеринарний паспорт Європейського зразка, який видається державними ветеринарними закладами і підтверджує встановлення мікрочипу та проведення вакцинації.

В УЗ просять пасажирів врахувати ці зміни при плануванні подорожей та заздалегідь убезпечити хатніх тваринок від зайвих питань при перетину кордону з Польщею.

Економічна правда

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