Україна випала з топ-20 виробників сталі через вторгнення РФ

Україна вибула з топ-20 виробників сталі у світі через агресію Росії, виробництво впало майже на 60%.

Про це повідомляє Укрметалургпром із посиланням на дані Worldsteel.

Зазначається, що за перші пів року Україна виробила лише 4,54 млн тонн, хоча минулого року за той самий період було майже 11 млн тонн.

Внаслідок такого падіння виробництва, Україна випала з двадцятки найбільших виробників сталі та займає зараз 21 позицію.

Укрметалургпром

Також через велику війну в Україні скоротилось майже на 60% виробництво чавуну. Наразі з 4,54 млн тонн Україна обіймає 13-ту позицію серед 40 країн-виробників.