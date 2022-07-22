АРМА має в управлінні рекордні 930 мільйонів

Станом на 22 липня в управлінні АРМА перебуває понад 926 мільйонів у гривневому еквіваленті, зокрема 847 млн грн, 622 тис дол США та 1,9 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Це найбільша сума, розміщена на депозитних рахунках АРМА у державному банку за весь період існування агентства.

При цьому лише в період дії воєнного стану в управління АРМА передано майже 230 млн грн, або четверту частину поточного депозиту.

"Стрімке збільшення депозитного портфелю АРМА є свідченням зростання довіри і розуміння можливостей агентства з боку правоохоронних органів, які передають в управління все більше арештованих коштів. По-перше, на ці кошти нараховуються відсотки за вигідними ставками, що вже дозволило збільшити грошові активи на близько 130 мільйонів гривень.

По-друге, мотивації передавати кошти в управління АРМА сьогодні додає можливість придбання на них військових облігацій. Тобто, за будь-якого сценарію, депозитний портфель Нацагентства створює додану вартість і приносить користь", - пояснив керівник АРМА Дмитро Жоравович.

Під час війни АРМА вперше отримало в управління арештовані дорогоцінні метали – 830 кг срібла, яке буде реалізовано на торгах з подальшим поповненням депозитних рахунків.

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Економічна правда