Світові ціни на зерно падають на тлі новин про угоду по експорту з українських портів

Перспектива угоди про припинення блокади українських портів та відновлення експорту зерна призвела до помітного падіння цін на зерно.

Про це пише ВВС.

Так, чиказькі ф’ючерси на пшеницю – ключовий орієнтир для світового ринку – у п’ятницю вранці впали більш ніж на 3%, тоді як продовольча пшениця впала у ціні більш ніж на 4%.

Британські ф’ючерси на фуражну пшеницю – європейський орієнтир на фуражну пшеницю (використовується для тварин) – впали майже на 3%.

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Аналітик по зерну компанії компанії Thomas Elder Markets Ендрю Вайтлоу у п'ятницю вранці сказав, що хоча ф’ючерси на пшеницю за ніч впали приблизно на 10 доларів за тонну, все ще є певний скептицизм щодо того, чи справді відбудеться угода.

Нагадаємо:

Зернова угода, яку 22 липня у Стамбулі мають підписати Україна, Туреччина та генсек ООН, матиме назву "Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів", закріплюватиме контроль за портами за Україною і не послабить санкцій проти Росії.

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Співрозмовник УП підкреслив, що Україна не підписуватиме жодного документа з Росією.

Джерела УП підкреслили, що жодних інших додатків та закритих документів, окрім "Ініціативи" не існує.

Також документ не передбачає ніякого послаблення санкцій по відношенню до Росії, попри те, що росіяни неодноразово намагались це прописати.

Цю інформацію також підтвердив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Економічна правда