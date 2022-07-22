Скільки може принести бюджету конфіскація майна Компартії – дослідження

Конфіскація майна Комуністичної партії в Україні може принести державному бюджету десятки мільйонів гривень.

Про це йдеться у дослідженні ГО "Рух Чесно".

Аналітики зазначають, що комуністична партія є найбагатшою з-поміж заборонених проросійських партій.

У липні Восьмий апеляційний суд Львова заборонив діяльність Компартії. Відтак все майно, кошти та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень має бути передане у власність держави.

Згідно із ухвалою про забезпечення позову, партія володіє 61 об'єктом нерухомості – квартирами, офісами, гаражами та навіть земельними ділянками.

"Рух Чесно"

Загальна площа офісів та квартир Компартії перевищує 4,5 тисячі квадратних метрів. Одне з найбільших приміщень площею в майже 800 кв.м. знаходиться в Києві поблизу станції метро "Політехнічний інститут".

Будинок на вулиці Гаврилишина, 7 складається з двох частин: 7-поверхової та 2-3 поверхової. Виходячи з наявних даних складно сказати, які саме приміщення у цьому будинку належать партії, але, зважаючи на площу, воно в будь-якому випадку є цінним.

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Нерухомість партії розкидана по всій Україні та найбільше об’єктів – на Донеччині, Луганщині та у Криму. Лише у Сімферополі на вулиці Долгоруковській партія має сім квартир та офісів.

Наразі більшість нерухомості комуністів перебуває на тимчасово окупованих територіях (34 з 61 об'єктів).

Рух "Чесно"

Водночас під конфіскацію може попасти не все майно КПУ. При верифікації даних дослідники виявили кілька об'єктів, які фігурують у звітності партії за кінець 2019 року, але відсутні в ухвалі суду.

Йдеться про невелику квартиру в центрі Горішніх Плавнів (20,8 м²) та нежитлове приміщення в смт Любешів, Волинської області на 216 м². Приміщення на Волині партія могла продати на початку 2021 року, але квартира у Горішніх Плавнях досі перебуває у власності партії. Інформацію про ці об'єкти громадська організація передала Міністерству юстиції.

Крім цього, Компартія є єдиною забороненою в Україні партією, яка володіє автомобілями. Серед 16 авто: 13 вітчизняних "Славути" (ЗАЗ-110307) 2004-2008 років випуску та дві "Газелі". Найновішою в автопарку КПУ є LADA Samara 2012 року виробництва.

"Загальну вартість майна КПУ, яке в перспективі перейде у державну власність, оцінити складно, адже частина з нього в окупації, частина в невідомому стані, а частина розташована у маленьких містечках та селах. Втім за рахунок об'єктів в облцентрах та у столиці вартість цього майна може сягати десятків мільйонів гривень", – резюмували в "Чесно".

Нагадуємо:

5 липня Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові заборонив політичну партію Комуністичну партію України.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських партій в Україні 14 травня.