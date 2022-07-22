Танкер з російськими добривами прямує до США після помʼякшення мит

Вантаж із добривами з Росії прямує до США після того, як цього тижня Комісія з міжнародної торгівлі США скасувала значні антидемпінгові на цю продукцію.

Про це пише Reuters з посиланням на дані відстеження суден.

На тлі перемовин про розблокування українських портів, які наразі тривають у Стамбулі, РФ висунула умови для підписання угоди – скасування санкцій проти її агропродукції. Формально, таких санкцій не було з боку ЄС та США. Тим не менш, багато західних банків і трейдерів уникають російських поставок, побоюючись нарватися на правила, що швидко змінюються.

Зрештою, Комісія з міжнародної торгівлі США скасувала значні антидемпінгові та антисубсидиційні мита на карбамідно-аміачно-нітратні добрива з Росії, щоб зменшити дефіцит добрив і зростання цін.

Згідно з Refinitiv Eikon, танкер Johnny Ranger під прапором Ліберії мав прибути до Нового Орлеана в понеділок із близько 39 тисяч тонн розчину аміачної селітри сечовини, добрива. За даними Eikon, судно завантажилося минулого місяця в Санкт-Петербурзі.

Представник Державного департаменту наголошує, що Сполучені Штати ніколи не накладали санкцій на продукти харчування чи сільськогосподарські товари з Росії. "На відміну від російського уряду, ми не зацікавлені в тому, щоб використовувати продовольство як зброю для створення гуманітарних криз за рахунок вразливих груп населення".

У 2021 році Сполучені Штати імпортували з Росії карбамідно-аміачно-селітрових добрив на 262,6 мільйона доларів, повідомляє Міністерство торгівлі США.