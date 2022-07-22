Ціни на нафту зростають через обмежену пропозицію та геополітичну напруженість

Ціни на нафту на торгах в Азії зросли, відновившись після попереднього падіння на тлі обмеження пропозиції та геополітичної напруженості та попри ослаблений попит у США.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1,61 долара, або на 1,6%, до 105,47 долара за барель до 06:30 за Гринвічем. В той же час ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) підвищилися на 1,43 долара, або на 1,5%, до 97,78 долара за барель.

"На економічному фронті ситуація все ще негативна, але ми все ще відчуваємо структурну нестачу нафти, а це означає, що фізичні покупці будуть там, щоб підтримувати падіння, розуміючи невизначеність, що чекає попереду на геополітичному фронті", – розповів керуючий партнер SPI Asset Management Стівен Іннес.

Він додав, що інвестори твердо пам’ятають про рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок наступного тижня. Представники ФРС зазначили, що центральний банк, ймовірно, підвищить ставки на 75 базисних пунктів на своєму засіданні 26-27 липня.

У той час як ознаки пом’якшення попиту в США вплинули на ціни на нафту та призвели до падіння еталонних контрактів приблизно на 3% на попередній сесії, обмежені глобальні пропозиції продовжували підтримувати ринок.

Протягом останніх двох сесій WTI зазнав різких негативних наслідків після того, як дані показали, що попит на бензин у США впав майже на 8% порівняно з роком раніше в розпал літнього сезону водіння через рекордні ціни на заправках.

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І навпаки, ознаки високого попиту в Азії підтримали контрольний показник Brent, поставивши його на курс першого тижневого зростання за шість тижнів.

За словами аналітиків RBC, попит на бензин і дизпаливо в Індії зріс до рекордно високого рівня в червні, незважаючи на вищі ціни. При чому загальне споживання нафтопродуктів було на 18% більше, ніж рік тому, а індійські нафтопереробні заводи працювали майже на найвищому рівні за всю історію.

"Це свідчить про набагато більше, ніж про сильне відновлення після ковідних років", – зазначив аналітик RBC Майкл Тран.